Rainha de bateria da Mocidade, Camila Silva leva samba paulistano à Sapucaí Depois de desfilar pela Vai-Vai na madrugada de sábado em São Paulo, Camila Silva estreou no carnaval carioca. A paulistana foi rainha da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, onde desfilou como a "popstar do futuro", tema de sua fantasia. "Estou muito feliz, fui bem recebida pela comunidade. Agora, é só esperar o resultado", disse. Além da empolgação da estreante, a bateria da Mocidade chamou a atenção pela coreografia. Pouco antes de entrar no recuo, levantou o público ao fazer uma paradinha de cerca de 30 segundos. Durante a parada, os músicos fizeram uma dança, na qual trocavam de posição.