Rafinha Bastos é condenado a pagar R$ 18 mil por piada com Wanessa Camargo O comediante Rafinha Bastos foi condenado pela Justiça a indenizar em 30 salários mínimos (R$ 18.660) a cantora Wanessa Camargo, o marido dela, Marcus Buaiz, e o filho do casal, Jose Marcus, por causa de uma piada feita no programa CQC em setembro de 2011.