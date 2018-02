Rafinha Bastos, do CQC, é acusado de machismo O Conselho Estadual da Condição Feminina divulgou ontem nota de repúdio ao humorista e apresentador de TV Rafinha Bastos por declarações publicadas na revista Rolling Stone. Algumas delas são: "Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada é feia pra c." e "Homem que fez isso não merece cadeia, merece um abraço". Segundo a nota, a conduta do comediante é "machista e preconceituosa, de conteúdo sexista e depreciativo". E acrescenta que faz o crime parecer uma prática livre de punição.