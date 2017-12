Rafael Ilha é operado às pressas em SP por corte no pescoço

O ex-cantor Rafael Ilha foi internado na tarde desta terça-feira, 20, em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona leste de São Paulo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o ex-Polegar teria cortado o pescoço com uma faca. Ele está em observação após passar por cirurgia no pescoço, das 19h às 20h.

Ilha estava em um prédio na Avenida Giovanni Gronchi, altura do número 6600, na zona sul. O Corpo de Bombeiros disse que Rafael Ilha estaria dentro do elevador, quando vizinhos acionaram a polícia e os bombeiros.

Ex-membro do Polegar, fenômeno musical sucesso no final da década de 1980, Ilha - que no auge da fama chegou a namorar a atriz Cristiana Oliveira, entre 1990 e 1991 - já protagonizou diversas polêmicas e foi preso seis vezes. Relembre os casos:

JULHO DE 2008

Ilha é preso acusado de tentar sequestrar a universitária Karina Costa. Segundo a acusação, o ex-cantor levou a jovem a força para uma clínica para recuperação de dependentes químicos que possuía em Embu, interior paulista.

SETEMBRO DE 2007

O ex-Polegar se envolve em briga na zona norte da Capital após perseguir um ex-interno de uma de suas clínicas de desintoxicação. Na ocasião, a ocorrência foi registrada no 40º DP como lesão corporal. Ninguém foi preso. Ilha informou à polícia ter sido agredido pelo paciente.

JANEIRO DE 2006

Ilha é preso por ter roubado um policial militar na saída de um banco na Zona Sul, mas conseguiu um alvará de soltura e saiu da prisão no mesmo dia.

ABRIL DE 2005

Ele é preso por porte ilegal de armas em Itapecerica da Serra.

AGOSTO DE 2000

Ele foi detido, por porte de dois papelotes de cocaína e é liberado após pagar fiança.

FEVEREIRO DE 2000

O ex-cantor é operado na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista após tentativa de suicídio. Ele engoliu uma pilha, três isqueiros e uma caneta.

ABRIL DE 1999

É preso por dirigir um carro sem documento. Dentro do carro havia um saquinho plástico com cocaína.

MARÇO DE 1999

Vai para o 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, por direção perigosa.

SETEMBRO DE 1998

Ilha é preso na Zona Sul por roubar um vale-transporte e R$ 1.

Texto atualizado às 20h30.