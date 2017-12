‘Rádio Estadão’ transmite desfiles ao vivo

A Rádio Estadão transmitirá ao vivo, pela primeira vez, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Neste sexta, 13, e neste sábado, 14, a rádio estará com uma cabine própria no sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. As transmissões acontecem das 20 às 7 horas.

Emanuel Bomfim será o âncora da programação, que terá participações dos especialistas em carnaval Moisés da Rocha, Renê Rodrigues e da sambista Leci Brandão. O jornalista Leão Lobo também fará comentários durante a cobertura.

Repórteres da emissora circularão pela avenida para acompanhar o desfile de cada agremiação. A rádio trará detalhes das escolas, os enredos, curiosidades e informações sobre as personalidades que participarão do carnaval paulistano.

A Rádio Estadão pode ser ouvida em FM (92,9) e AM (700), acompanhada pela internet (www.radioestadao.com.br), na fanpage (www.facebook.com/RadioEstadao) ou pelo aplicativo Estadão, disponível para iPhone e Android.