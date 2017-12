'Rádio Estadão' terá novo jornal das 5h às 7h

Estreia amanhã o Primeira Edição, novo programa da Rádio Estadão. Com formato ágil e dinâmico, o jornal vai ao ar de segunda a sexta, das 5h às 7h, com formato essencialmente noticioso. Será apresentado por Vinicius França e Tatiana Ferraz.

Ele começa na Rádio Estadão depois de passagens por outras grandes emissoras, como Cultura, Bandeirantes, Transamérica, Manchete e Eldorado - esta última também pertencente ao Grupo Estado. Tatiana integra o time da Rádio Estadão desde agosto - antes, atuou em rádios como Jovem Pan, Bradesco Esportes, Cultura e Eldorado, e em TVs como SBT, Cultura, Gazeta e Record.

"O Primeira Edição foi planejado para que o ouvinte chegue com assunto ao trabalho, já informado daquilo que for mais importante", afirma Paula Marinho, editora da emissora.

Mudanças. Com a estreia do Primeira Edição, a grade de programação da Rádio Estadão passa por algumas mudanças. O Estadão Notícias, apresentado por Geraldo Nunes e Norberto Notari durante as madrugadas, será encurtado em uma hora - em vez de encerrar às 6h, acaba às 5h, justamente passando o bastão para o Primeira Edição.

O Estadão No Ar, comandado por Haisem Abaki e Tatiana Ferraz, por sua vez, vai começar uma hora mais tarde - das 7h às 10h. Tatiana passou a dividir a bancada com Abaki há um mês, quando a apresentadora Mia Bruscato assumiu o Direto da Redação (diariamente, das 14h às 16h), programa que contextualiza as notícias do dia, com entrevistas.

"E, de certa forma, um será o aprofundamento do outro", explica Paula. "O Primeira Edição vai funcionar como a capa de um jornal, apresentando de modo mais sintético os assuntos do dia. O Estadão No Ar são as páginas internas, com mais debate, com mais análise, com mais detalhamento."

Para isso, o Estadão No Ar segue com um forte time de colunistas, que interagem ao vivo com os apresentadores Haisem e Tatiana. Alexandre Garcia apresenta informações políticas, Sonia Racy traz os bastidores do poder, Luiz Carlos Merten fala sobre cinema, Cristina Padiglione comenta as últimas da TV e Julio Maria aborda música, entre outros. Destacam-se também os comentaristas de Economia, José Roberto Mendonça de Barros e Gustavo Loyola, e os especialistas em Esportes, Luiz Antonio Prósperi e Almir Leite. Participam regularmente do programa os correspondentes do Grupo Estado em Nova York e Genebra - respectivamente, os repórteres Lucia Guimarães e Jamil Chade -, além do repórter especial Lourival Sant'Anna.

Rádio. A Rádio Estadão é uma emissora do Grupo Estado, com jornalismo 24 horas. O canal é transmitido em FM 92,9 e AM 700, em São Paulo, e também pela rede de emissoras afiliadas em todo o Brasil. Também pode ser acessada pela internet (www.radio.estadao.com.br) ou pelo aplicativo Estadão, disponível para iPhone e Android.

A emissora também está presente nas redes sociais. No Facebook, a fanpage é www.facebook.com/radioestadao. No Twitter, o perfil oficial é @radioestadao.