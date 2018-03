Rádio Estadão promove debate sobre mobilidade em SP às 14h

SÃO PAULO - As mudanças que devem ser implementadas pelo prefeito eleito João Doria na mobilidade urbana, como aumento na velocidade das marginais e implementação de sistema BRT nos corredores de ônibus - serão debatidas nesta quinta-feira, 6, às 14h, na Rádio Estadão. O programa terá uma hora de duração.

Na noite de quarta, 5, um grupo de ciclistas fez um protesto na frente da casa do tucano, no Jardim Europa, contra as medidas anunciadas. Eles seguraram cartazes apontando números de redução de mortes no trânsito de São Paulo nos últimos meses. De acordo com o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), os acidentes fatais na capital caíram 16,7%, de janeiro a agosto deste ano, na comparação com 2015. No Estado, a diminuição foi de 5,5%. O prefeito eleito também informou que ciclovias com pouco uso serão desativadas.

Participarão da discussão o coordenador do curso de engenharia civil do Complexo Educacional FMU, Sérgio Callai, e a diretora do Instituto Cidade em Movimento, Luiza Andrada e Silva.