'Rádio Estadão' faz blitz do consumidor para festas de fim de ano

SÃO PAULO - A Rádio Estadão começará a realizar a partir da próxima segunda-feira, 28, a "Blitz Boas Festas" com objetivo de orientar o consumidor a se preparar para as festividades de fim de ano com mais tranquilidade e segurança. O serviço vai fiscalizar atividades em lojas, shoppings e supermercados, alertando para eventuais armadilhas do comércio.

Quer saber a variação do preço dos principais itens da ceia de Natal? Como está o acesso às principais regiões de comércio da capital paulista? Vai viajar no réveillon, mas tem dúvidas sobre alugar ou não uma casa? Essas serão outras informações que a "Blitz Rádio Estadão Boas Festas" deverá fornecer.

Reclamações já podem ser enviadas por meio do WhatsApp para o número (11)9-9481-1777 ou pelo email blitz.radioestadao@estadao.com. Diariamente, o repórter Marcel Naves deveria visitar os estabelecimentos e cobrar soluções para as situações apontadas. Antes de enfrentar a maratona de compras de fim de ano, fique ligado na Rádio Estadão (FM 92,9).