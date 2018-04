'Rádio Estadão ESPN' festeja São Paulo

São Paulo comemora 458 anos amanhã e a Rádio Estadão ESPN preparou programação especial, com apresentação ao vivo diretamente de um dos cartões-postais da capital: o Parque do Ibirapuera. A programação ao vivo vai das 7h às 18h. O estúdio ficará na antiga serraria, perto do Viveiro Manequinho Lopes. A entrada é pelo Portão 7, na Avenida República do Líbano (altura do n.º 1.154).

A TV Estadão também estará no Ibirapuera, com cobertura multiplataforma dos bastidores da transmissão da Rádio Estadão ESPN. Todo o conteúdo ficará disponível no portal Estadao.com.br.

Personalidades serão convidadas para dar seu depoimento sobre a cidade. Também será apresentado o especial Histórias de São Paulo. Correspondentes internacionais do Estado ressaltarão como São Paulo é vista no mundo.

O ouvinte pode participar pelas redes sociais, respondendo à pergunta "Que presente você daria para São Paulo?" e enviar imagem ou vídeo usando a hashtag #sampa458 via Twitter (@estadaoespn) e Facebook (/radioestadaoespn). As mensagens serão selecionadas para um grande painel que será colocado no site da emissora (www.estadaoespn.com.br).

"A emissora quer firmar ainda mais os laços com a cidade. Essa programação especial é nossa forma de comemorar o aniversário de São Paulo com nossos ouvintes", afirma Filomena Salemme, editora-chefe da Rádio Estadão ESPN. Para Acácio Costa, diretor-geral da emissora, "um dos principais objetivos da rádio é discutir a cidade".