'Rádio Estadão' debate morte de menino por enforcamento durante jogo

SÃO PAULO - A Rádio Estadão debate nesta quinta-feira, 20, das 14 horas às 15 horas, a morte de Gustavo Detter, de 13 anos, que se enforcou em um desafio durante um jogo transmitido na internet.

Estarão presentes o advogado Leandro Bissoli, que atua nas áreas de Segurança da Informação, Marketing Digital e Propriedade Intelectual, e Ricardo Monezi, especialista em Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

O debate, que será realizado durante o programa Direto da Redação, vai tratar de temas como distúrbios psiquiátricos, atenção dos pais e responsabilidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gustavo, morador de São Vicente, estava em casa, na noite de sábado, 15, quando se enforcou no quarto do pai com uma corda usada para pendurar um saco de areia para treinar boxe. Durante a transmissão online, três adolescentes que participavam do jogo perceberam que o menino não se mexia e alertaram uma prima, que estava no quarto ao lado. Gustavo foi levado ao hospital, mas morreu na manhã seguinte.

A morte do adolescente alertou pais e professores sobre uma perigosa brincadeira, disputada principalmente por meninos, transmitida em tempo real pela internet. É o “Jogo da Asfixia” (tradução para “The Choking Game”), no qual os participantes usam cordas, cintos, lenços ou qualquer outro objeto para cortar o suprimento de oxigênio para o cérebro, desmaiar e, em seguida, acordar em estado de euforia, semelhante ao efeito do uso de drogas.