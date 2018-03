Radialista e emissora são alvos de atentado A Polícia Civil mineira abriu investigação para descobrir os responsáveis por dois atentados praticados contra a Rádio Sim e o diretor da emissora, que funciona em Mantena, na região do Vale do Rio Doce. A casa do radialista Alexsander Pinheiro foi alvo de tiros e o imóvel onde estava o equipamento de transmissão foi destruído pela explosão de uma bomba. As principais linhas de investigação são disputa pessoal, rixa comercial ou crime de natureza política, em represália a denúncias contra a administração municipal.