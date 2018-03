Radial terá velocidade reduzida a 60 km/h

O limite de velocidade na Radial Leste será reduzido de 70 km/h para 60 km/h na sexta-feira da próxima semana, dia 1.º de abril. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também está realizando mudanças em todas as vias que formam os 33,8 quilômetros do eixo leste-oeste, que terão os mesmos limites (60 km/h).

Com as mudanças, terão esse mesmo limite de velocidade as Avenidas Francisco Matarazzo, Conde Frontin, José Pinheiros Borges (Nova Radial), Rua Melo Freire, Dr. Luís Aires e o Viaduto Costa e Silva (Minhocão). As vias embaixo do elevado também terão esse limite. As únicas exceções no eixo serão os trechos de curva do Minhocão, onde o limite será de 50 km/h.

A CET também começou a instalar placas com os novos limites ao longo da Radial. A nova sinalização, no entanto, está provocando confusão em alguns motoristas, que ainda não foram informados sobre a mudança. A companhia afirma que todas as mais de 300 placas serão instaladas até o dia 1.º. Os radares de velocidade serão aferidos e já começarão a fiscalizar no dia em que a nova regra entrar em vigor.

As mudanças nos limites fazem parte de uma política de padronização das velocidades e começaram a ser adotadas no início de 2010, nas Avenidas 23 de Maio e Rubem Berta. Além disso, espera-se que velocidades mais baixas também contribuam para reduzir o número de acidentes e a gravidade. A CET espera reduzir em 20% o risco de acidentes.

"Uma redução de 10 km/h faz diferença. Um atropelamento causado por um carro a mais de 60 km/h tem chances quase nulas de deixar sobreviventes", diz o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Mauro Ribeiro.

Próximas. Até agora, houve mudanças na 23 de Maio, Rubem Berta (ambas de 80 para 70 km/h), Domingos de Morais, Noé de Azevedo, Indianópolis e as Ruas Vergueiro e Sena Madureira (de 70 para 60 km/h). As próximas serão na Luís Dumont Villares, General Ataliba Leonel, Santos Dumont, Washington Luís, Teotônio Vilela, Duque de Caxias, Brás Leme, Abraão de Morais, Pacaembu e Rio Branco.