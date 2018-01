Radial Leste terá duas faixas inteditadas por 25 dias

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente o Viaduto Pires do Rio (Radial Leste) em função das obras de alargamento da pista e de construção do Complexo Viário Padre Adelino. A partir das 11h desta quinta-feira, 9, duas faixas serão bloqueadas no sentido centro da via. A interdição deve durar 25 dias.

Estima-se que circulem pela Radial 11 mil veículos por hora, no horário de pico. Por isso, segundo a CET, o bloqueio da via foi programado para o período de férias escolares. Para minimizar o impacto da interdição, além das alternativas e dos desvios, a companhia montou uma pista provisória na lateral do viaduto, cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo assim, a CET orienta aos motoristas que evitem a Radial. Para quem segue para o centro da cidade as opções são:

- Sair da Radial Leste à direita no Viaduto Conselheiro Carrão, à direita na Rua Honório Maia, à direita na Rua Cláudio Furquim, à direita na Rua Melo Peixoto, à direita na Rua Henrique Sertório, à esquerda na Rua Cristais, seguir pela Rua Restinga, à esquerda na pista lateral da Avenida Salim Farah Maluf e à direita no acesso para retornar à Radial Leste;

- Sair da Avenida Radial Leste à esquerda na Rua Apucarana ou na Rua Serra de Japi, à direita na Rua Tijuco Preto, à esquerda na Rua Tuiuti e à direita Rua Padre Adelino.

No sentido inverso, a opção para quem vai para a Vila Formosa é sair da Radial à direita na Rua Siqueira Bueno, seguir pela Rua Tiê, à esquerda na Rua do Acre e seguir pela Avenida Regente Feijó.

Para quem vai em direção à Penha uma alternativa é sair da Radial à direita na Rua Uriel Gaspar, à esquerda na Rua Padre Adelino, à direita na Rua David Zeiger, seguir pela Avenida Salim Farah Maluf, contornar pela Rua Guapeva e seguir pela Avenida Abel Ferreira.