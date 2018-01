Radial Leste concentra piores trechos de lentidão nesta quinta

A Radial Leste concentrava por volta das 8 horas desta quinta-feira, 26, mais de nove quilômetros de lentidão, em consequência do excesso de veículos. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade contabilizava 37 quilômetros de congestionamentos às 8 horas, a maioria na zona leste da capital paulista. Acidentes Cinco pessoas ficaram feridas em acidentes envolvendo motocicletas nesta manhã. Um deles aconteceu na Avenida Paulista, no sentido Paraíso. A moto colidiu com um ônibus e ocupava duas faixas da via, sem causar lentidão, segundo a CET. Outras três colisões entre moto e carro aconteceram na Avenida Eusébio Matoso, na pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo, próximo à Ponte João Dias, e na pista sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, perto da Ponte da Casa Verde. Na Avenida Rebouças, uma moto bateu em uma ambulância, na pista sentido Centro. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Melchert, com 4.830 metros; e entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; - Avenida Abraão de Morais, sentido São Paulo, entre Rua Ribeiro Lacerda e Avenida Matheus Torloni, com 3.250 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Transamérica e Socorro, com 1.920 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Transamérica e Socorro Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pistas local e expressa entre Pontes Jânio Quadros e Tatuapé, com 1.300 metros; - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle - Avenida Cruzeiro do Sul: sentido Ipiranga, entre término e início da Ponte Cruzeiro do Sul Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Melchert - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos