Radial Leste concentra piores trechos de lentidão da cidade

Os motoristas que se dirigiam para o Centro de São Paulo por volta das 8 horas desta sexta-feira, 27, encontravam trânsito complicado na Radial Leste. A via acumulava mais de nove quilômetros de lentidão em consequência do excesso de veículos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ao todo, a cidade registrava às 8 horas, 50 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, sendo que 19 quilômetros estava na zona leste da cidade. Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Pequenos acidentes no começo da manhã prejudicaram o tráfego em algumas vias importantes da cidade. Na Avenida Dr. Arnaldo, um carro bateu em uma mureta e ocupou duas faixas de rolamento, sem deixar feridos. Um engavetamento entre quatro veículos de passeio deixou um ferido na Avenida Guido Caloi. Segundo a CET, os carros já foram removidos. Um veículo bateu contra um semáforo da Avenida Aricanduva, durante a madrugada, e o automóvel permanecia no local por volta das 8 horas, segundo a CET. Uma pessoa foi atropelada por um veículo na Avenida Santos Dumont, no sentido Aeroporto, próximo à Avenida do Estado. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert, com 9.530 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado, com 2.950 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Metrô Vila Matilde Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos