Radial Leste concentra piores trechos de lentidão

A Radial Leste acumulava mais de 10 quilômetros de lentidão em vários trechos da via, no sentido Centro de São Paulo, por volta das 8 horas desta quarta-feira, 3, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trânsito carregado chegava a 31 quilômetros na zona leste, onde está localizada a avenida. Segundo medição da CET, às 7h58 a Capital paulista registrava 91 quilômetros de ruas e avenidas com tráfego complicado. Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Acidentes Vários acidentes deixaram pelo menos quatro feridos no começo desta quarta, em várias regiões da cidade, complicando o trânsito na região. A Avenida dos Bandeirantes continuava com trânsito lento após a colisão de um caminhão em um poste, na pista sentido Marginal. Quatro faixas de rolamento ficaram interditadas por volta das 2 horas, depois que o poste caiu na pista. O motorista fugiu. A pista foi totalmente liberada às 7h05, segundo a CET, mas o engarrafamento continuava, atingindo também a Rodovia dos Imigrantes, que ficou congestionada em mais de 13 quilômetros. Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre um ônibus e um automóvel, na Avenida Rubem Berta, sentido Santana. Outra colisão envolvendo ônibus ocorreu na Avenida Pires do Rio, em São Miguel. Dois coletivos bateram em um carro e duas pessoas ficaram feridas. Na Avenida Juscelino Kubitschek, um caminhão colidiu com um veículo, deixando um ferido. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.600 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém, com 3.900 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Imigrante Nordestino, com 6.200 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Avenida Miruna e Viaduto Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Imigrante Nordestino - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.600 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém, com 3.900 metros - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Ruas Ismael Dias e Rodeio - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Demétrio Ribeiro Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira