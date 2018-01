Radial Leste concentra piores trechos de congestionamento

Os motoristas encontravam um grande congestionamento na Radial Leste, sentido Centro, por volta das 8 horas desta terça-feira, 3. O trecho com tráfego carregado chegava a quase 12 quilômetros, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Mesmo sem registros de acidentes ou veículos quebrados em vias importantes, o índice de congestionamento estava alto no período. Foram registrados, às 8 horas, 90 quilômetros de trânsito complicado em toda a cidade, com tendência de aumentar ainda mais nas próximas duas horas, segundo a CET. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F de Carvalho, com 11.300 - Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, entre Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro, com 5.139 metros; - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Freguesia do Ó e Nova Fepasa, com 4.850 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Imigrantes, entre Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré - Avenida Ibirapuera: sentido Centro, entre Avenidas Indianópolis e Bandeirantes Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Ponte Eusébio Matoso - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Paula Moreira Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Freguesia do Ó e Nova Fepasa, com 4.850 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Soares Neiva Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Augusta e Itapeva