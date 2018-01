Radial Leste acumula piores trechos de lentidão nesta terça

O excesso de veículos causou um congestionamento de mais de 11 quilômetros de extensão na pista sentido Centro da Radial Leste, por volta das 8 horas desta terça-feira, 10. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito estava dentro da média para o período, com a cidade registrando 91 quilômetros de tráfego carregado às 7h58 desta terça-feira, 10. Acidentes Pequenos acidentes ajudam a complicar o trânsito nesta manhã. Na alça de acesso ao Viaduto Baleeiro, um caminhão-baú tombou na madrugada. O veículo permanecia no local, sem previsão de liberação. Acidentes entre auto e moto, deixando um ferido, aconteceram no Viaduto Engenheiro Orlando Murgel junto à Avenida Rudge e na Rua Voluntários da Pátria, próximo à Rua Paineira do Campo, ambos na zona norte. Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre dois veículos, na Avenida Cruzeiro do Sul junto à Rua Zaki Narchi. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F de Carvalho, com 11.300 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; e entre Pontes Castelo Branco e Bandeirantes, com 4.000 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado, com 2.950 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Jabaquara - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Rua Oscar Freire e Avenida Brasil - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; e entre Pontes Castelo Branco e Bandeirantes, com 4.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Aclamado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Alberto Lion e Wilson