Radial Leste acumula lentidão na manhã desta terça

A Radial Leste concentrava os piores trechos de lentidão por volta das 8 horas desta terça-feira, 9, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via acumulava mais de 10 quilômetros de trânsito carregado na pista sentido Centro de São Paulo. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com lentidão nesta manhã. Fonte: CET Um acidente entre dois veículos de passeio, deixando dois feridos, na Avenida Aricanduva, contribuía para deixar a região com o maior número de engarrafamentos no período. Às 8 horas, a cidade registrava 81 quilômetros de tráfego lento, sendo que 21 quilômetros estavam na zona leste da capital paulista. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde, com 5.630 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.699 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, entre Avenida Abraão Ribeiro e Rua Pedro Corazza, com 3.250 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Alameda dos Maracatins e Viaduto Jabaquara, com 2.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Alameda dos Maracatins e Viaduto Jabaquara - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa, entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Heitor Bastos Tigre Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça Bandeira e Rua Ribeiro de Lima - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Zanzibar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde, com 5.630 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.699 metros Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas João Teodoro e Vinte e Cinco de Março