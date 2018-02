Radial ganha hoje faixa de ônibus A partir de hoje, a Radial Leste terá faixa exclusiva para ônibus de 1,1 km de comprimento, entre a Estação Tatuapé do Metrô e a Avenida Álvaro Ramos. A via ficará ativa no sentido centro nos dias úteis, das 6h às 9h. Segundo a CET, a ideia é priorizar o transporte público nesse trecho da Radial em que 39 linhas transportam 215 mil passageiros. / C.V.