Radares multam a partir de segunda-feira na Régis Bittencourt

SOROCABA - Motoristas que usam a rodovia Régis Bittencourt, principal ligação entre São Paulo e Curitiba, vão ficar mais sujeitos a multas se excederem a velocidade a partir de segunda-feira, 29. A partir de zero hora, 18 radares instalados desde fevereiro do ano passado na rodovia passarão a multar. De acordo com a concessionária, os equipamentos estão devidamente identificados e instalados entre a capital paulista e a paranaense.

Por ser uma estrada federal, a responsabilidade pela autuação é da Polícia Rodoviária Federal. Os registros de excesso de velocidade serão enviados diariamente à PRF que, após a verificação e identificação do veículo infrator, fará o encaminhamento da multa ao proprietário via Correios.

A simples instalação dos radares, que funcionam de forma educativa desde fevereiro de 2014, pode ter contribuído para uma queda de 26% no número de mortes por acidentes na rodovia naquele ano, em comparação com 2013.