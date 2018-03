Radares 'dedos-duros' vão multar até abril Começarão a funcionar no próximo mês os 41 novos radares do tipo "dedos-duros" nas rodovias estaduais paulistas. Além de fiscalizar o limite de velocidade, esses equipamentos têm o sistema de leitura de placas (LAP), que possibilita verificar por exemplo se os veículos são roubados ou se apresentam pendências no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).