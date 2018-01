Radares da Fernão Dias emitem mais de 26 mil multas em uma semana

FRANCA - Os radares instalados na Rodovia Fernão Dias (BR-381) emitiram mais 26 mil multas na primeira semana de funcionamento, entre os dias 1 e 7 deste mês. Eles foram instalados no trecho entre São Paulo e Belo Horizonte para flagrar o excesso de velocidade. No balanço da concessionária responsável pela pista, foram 26.248 infrações nesses sete dias.

Foram instalados na rodovia 19 aparelhos, mas um deles - em Carmo da Cachoeira (MG)- foi furtado. Os demais estão espalhados ao longo dos mais de 500 quilômetros de pista, sendo 13 em território mineiro e os demais na área paulista.

A instalação dos radares aconteceu há mais de um ano, em fevereiro de 2014, quando começaram a ser testados. Depois disso, uma divergência entre a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal atrasou o início do funcionamento no trecho de Minas Gerais. Os radares estão nos dois sentidos da rodovia e, para solucionar o impasse, a concessionária ficou responsável por operar os equipamentos. Mas as imagens são enviadas à polícia que avalia e identifica o infrator.

Ainda no período de testes, os radares reduziram em 20% o números de acidentes. Mesmo assim, de fevereiro de 2014 até abril deste ano, os aparelhos registraram mais de 2 milhões de veículos acima da velocidade em todo o trecho fiscalizado da Rodovia Fernão Dias. Agora, quem for pego é multado. O valor varia de R$ 85 a R$ 574.