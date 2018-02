Radar vai multar ônibus e caminhão na esquerda A partir de segunda-feira, novo radar vai autuar caminhões e ônibus que estiverem na faixa da esquerda da Rodovia dos Imigrantes. O equipamento fica no trecho de serra, no km 52,6, sentido capital. Motoristas de caminhões e ônibus que forem flagrados pelo equipamento serão autuados com 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 85,12. Em março, um radar foi colocado no km 48 da pista norte. Desde então, o número de acidentes caiu 23%.