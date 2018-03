Os sensores estão instalados na Avenida Dona Belmira Marin com Rua Dr. Oscar Andrade Lemos; Rua Pedro de Toledo com Rua Napoleão de Barros; Avenida dos Bandeirantes com Rua Funchal; Avenida das Nações Unidas com Rua Guriú e Rua Turiaçu com Avenida Pompeia.