Um radar móvel capaz de detectar até aviões com o transponder (equipamento que transmite dados do avião) desligado começa a controlar os céus da Amazônia em setembro. O Saber M60 custará cerca de U$ 5 milhões e será operado pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O equipamento foi criado por um grupo liderado pela Orbisat com a participação da Força Aérea e do Exército.