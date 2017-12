Racionamento em Barretos faz frigorífico dar férias coletivas

A cidade de Barretos, no interior paulista, anunciou oficialmente nesta quinta- feira, 16, o racionamento de água. A informação foi dada em entrevista coletiva do superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Silvio Brito. Segundo ele, o Ribeirão Pitangueiras, responsável por 60% da água consumida na cidade, registrou grande queda e baixou 60 centímetros nos últimos dias.

A prefeitura também anunciou que vai aplicar multa que pode chegar a R$ 529, em caso de reincidência, para quem for pego lavando veículos ou calçadas. E informou que o frigorífico JBS, como medida adicional, dará férias coletivas para os seus funcionários a partir do dia 3 de novembro, deixando de captar 260 metros cúbicos por hora de água do Rio Pitangueiras.

O Serviço de Água espera com essas medidas recuperar a capacidade de captação de água, que nesta época deveria estar em 800 metros cúbicos por hora. No caso do desperdício, uma campanha está divulgando os telefones para denúncias, que podem ser feitas pelos números 0800-7725300 ou 3321-5300.