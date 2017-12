Racionamento de água é 'próxima opção', diz secretário estadual

Atualizada às 20h27

SÃO PAULO - O secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, disse nesta sexta-feira, 6, que o racionamento é a “próxima opção”, caso a redução da pressão na rede e outras medidas adotadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) não consigam reduzir o consumo de água. Além disso, admitiu que a companhia estuda um aumento de tarifa. Abril é a data-base para o aumento.

As afirmações foram feitas durante uma palestra sobre a crise hídrica, na Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). “Rodízio é uma forma de redução de consumo que eu, como técnico, sempre critiquei. A Sabesp preferiu usar o método de redução de pressão. Mas em uma situação em que a redução de pressão não é suficiente, a próxima opção é um sistema de rodízio. Se vai ser implementado amanhã ou depois, eu não sei”, disse Braga. Durante o evento, o secretário apresentou números da crise e projetos já divulgados pelo governo do Estado, visando a aumentar a produção de água dos Sistemas Guarapiranga, Alto Tietê e Rio Claro.

Ainda sobre o racionamento, usou um tom pessimista. “Nós temos de estar preparados para uma situação muito difícil”, afirmou. “Não posso garantir nesse momento que vai ter (rodízio). Se nossos estudos levarem à conclusão de que essa é a alternativa tecnicamente necessária, a população será avisada.”