Racha: polícia pede prisão do segundo motorista

No depoimento, Batista afirmou que não estava bêbado e negou que tenha se envolvido em um racha. O suspeito disse que ultrapassou o Chevrolet Monza de Reginaldo Ferreira da Silva, o outro motorista envolvido no acidente, porque ele estava quase parado. Depois disso, Silva teria ficado irritado, segundo Batista, e passou a segui-lo em alta velocidade. "Como a área é deserta, ele teve medo de que fosse um bandido armado e acelerou para escapar", justifica o advogado do suspeito, Francisco Alves de Lima.

O jovem, que voltava de um jantar, afirmou que estava a 80 km/h, embora o limite na via seja de 50 km/h. "Pelos indícios no local e falas de testemunhas, temos ideia de que estava em velocidade maior", diz o delegado titular do 2.º DP, Edson Gianuzzi. O suspeito ainda alega ter fugido para casa, a 200 metros do local da colisão, por temer a reação de Silva após a capotagem.

Nessa segunda, a polícia coletou sangue do suspeito para analisar a presença de álcool. O Fiat Palio dirigido por ele na noite do acidente, que pertence a um amigo de Batista, foi entregue à perícia.

O sobrevivente Ezequiel Eduardo Silva, de 15 anos, também depôs ontem à polícia. O rapaz confirmou que os dois carros estavam em um racha. Silva, que admitiu estar embriagado e em alta velocidade, continua preso na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes.