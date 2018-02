Racha em rodovia no interior de SP mata dois Um racha em uma rodovia no interior de São Paulo provocou a morte de duas pessoas na madrugada de anteontem. Dois motoristas disputavam corrida com caminhonetes a mais de 170 km/h na Rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, em São João da Boa Vista, quando um deles bateu na traseira do carro em que estavam o técnico de futsal José Carlos Chessa Luiz, de 63 anos, e a jogadora Paloma Heloísa da Silva, de 20. Os dois morreram. Os outros motoristas estariam embriagados e foram presos.