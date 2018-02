R$ 200 milhões em repasses atrasados devem ser liberados O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade), órgão ligado à Secretaria de Estado de Turismo, promete repassar às 67 estâncias todos os repasses em atraso. De acordo com a Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), os repasses somam R$ 200 milhões. Por lei, as estâncias recebem verbas que devem ser aplicadas apenas no turismo. O presidente da Aprecesp, Antonio Colucci, disse que a informação foi passada pelo governador Geraldo Alckmin.