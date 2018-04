R$ 20 mi em pirataria apreendidos na Paulista Operação policial realizada em centros comerciais da Avenida Paulista - na região central - que comercializam produtos falsificados apreendeu eletroeletrônicos, acessórios, brinquedos e roupas, entre outros produtos. A polícia estima em R$ 20 milhões o valor de todos produtos. Foi descoberto um armazém no subsolo do prédio número 392 que estocava mercadorias irregulares. A operação contou com 80 investigadores do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), agentes da Receita Federal, técnicos Receita Estadual, fiscais da Prefeitura de São Paulo e guardas-civis metropolitanos.