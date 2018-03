R$ 155 milhões em ações locais

A expectativa é de que tudo fique pronto no ano que vem. Os locais onde as intervenções devem ser feitas foram levantados pelas subprefeituras no início do ano, com apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O edital foi lançado neste mês, dividindo as obras em cinco lotes. Os recursos já estão previstos no orçamento deste ano.

Após a assinatura dos contratos, os consertos devem ser entregues em seis meses, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Como as intervenções são pequenas, não há necessidade de solicitar o licenciamento ambiental. "São obras locais, mas que podem fazer diferença para determinada região", diz o superintendente de Projetos Viários da secretaria, Pedro Luiz Algodoal.