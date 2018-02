Quinze são presos por roubo de carros em São Paulo

SÃO PAULO - Quinze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 7, acusadas de pertencer a uma quadrilha especializada em roubo de carros na capital e região metropolitana de São Paulo. Ao todo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mais de 30 envolvidos no esquema foram presos nos últimos dias.

As investigações sobre a atuação do grupo começaram em setembro passado, quando outros 12 suspeitos foram presos. Após alguns meses de investigação, a polícia chegou aaos 14 acusados detidos por policiais do 7.º Distrito Policial (Lapa) nesta manhã. Segundo o delegado-titular Rubens Barazal, a quadrilha agia principalmente nas zonas oeste e sul de São Paulo.

Os suspeitos foram presos na capital, Mairiporã, Atibaia, ABC paulista e no Paraná, onde estavam os receptadores dos veículos roubados, segundo a SSP. Durante a operação, agentes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (Divecar) detiveram também um gerente de loja que revendia as peças dos carros roubados.

No autopeças da Parada de Taipas, na zona norte, um veículo parcialmente desmontado foi apreendido. Os policiais do 7.º DP apreenderam ainda outros 10 veículos que ainda não foram confirmados como adulterados, documentos, placas frias e armas.

Durante a operação nesta semana, quatro desmanches e quatro lojas que revendiam peças foram fechados. Outras 16 pessoas foram detidas acusadas de integrarem o esquema.