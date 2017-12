Quinze pessoas são internadas após vazamento de amônia no interior de SP

CAMPINAS - Pelo menos 15 pessoas - entre elas três mulheres grávidas - passaram mal após um vazamento de amônia, em um frigorífico, em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 20.

O produto vazou por volta das 8h e cerca de 200 pessoas trabalhavam no local. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) isolaram o frigorífico na rodovia SP-215. Cerca de 80 pessoas foram atendidas pelos Bombeiros. As 15 vítimas foram levadas a um pronto-socorro, com suspeita de intoxicação.