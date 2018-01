Quinta-feira será quente e sem chuvas na capital paulista

A quinta-feira, 19, terá altas temperaturas e não há previsão de chuvas ao longo do dia na capital paulista, Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A manhã começou com céu um poucos nuvens, o que deve prevalecer durante todo o dia. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade O tempo estará quente, com a máxima chegando a 31ºC no período da tarde. Não há previsão para chuvas no dia, apenas céu nublado. O tempo não muda muito nos próximos dias, que seguem com sol, variação de nuvens e sensação de calor no período da tarde. Entretanto, não se descarta a possibilidade de chuvas típicas de verão principalmente a partir de sexta-feira, 20.