Quinta-feira será mais um dia ensolarado e quente em SP

SÃO PAULO - A quinta-feira, 8, será mais um dia ensolarado e quente na capital paulista, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os termômetros devem atingir 30°C e o clima continua seco. Não há previsão de chuva.

O dia começou com poucas nuvens e predomínio de sol desde as primeiras horas da manhã. Os índices de umidade relativa do ar ficam em torno dos 35% nas horas mais quentes do dia.

As condições atmosféricas permanecem inalteradas nos próximos dias. O ar seco continua sobre o Estado de São Paulo e, com isso, as temperaturas permanecem elevadas durante as tardes. As taxas de umidade relativa seguem baixas e oscilam entre 30% e 40%.

No sábado, 10, há probabilidade de chuvas rápidas no período da tarde, em função da entrada de uma brisa marítima.