Quinta-feira será de sol entre muitas nuvens na capital paulista

A quinta-feira, 12, começou com céu parcialmente encoberto na capital paulista e não há previsão de chuva forte, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Entre o fim da tarde e o início da noite, a quantidade de nuvens aumenta e os ventos que sopram do mar causam chuviscos e chuva fraca isolada, principalmente nos bairros e cidades mais próximas do litoral paulista. A temperatura deve chegar aos 29ºC.

Na sexta-feira, 13, as condições atmosféricas não mudam muito. O dia deve amanhecer nublado, mas a presença do sol favorece a elevação das temperaturas, que devem novamente oscilar em torno dos 29ºC. Não há previsão de chuvas significativas para a região metropolitana e capital.

A partir do sábado, 14, retornam as condições de pancadas de chuva provocadas pelo aquecimento e o avanço de uma frente fria. O sistema deve chegar a São Paulo entre o domingo e a próxima segunda-feira, trazendo chuvas generalizadas para toda a região.

Previsão para o País

A quinta-feira será de muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte do país, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Em grande parte do Nordeste o dia será de sol e poucas nuvens, apenas no sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia poderá ocorrer pancadas isoladas de chuva.

Uma área de convergência de umidade mantém as condições de maior nebulosidade e pancadas isoladas de chuva localmente forte entre o Rio, São Paulo, Minas e grande parte do Centro-Oeste e Norte do país.

No Sul, ocorrerão pancadas de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Nas outras áreas do Rio Grande do Sul, o céu estará com poucas nuvens.

No litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, leste e litoral de Pernambuco, sul e leste/litoral da Paraíba, litoral do Pará e no Amapá haverá possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas estarão elevadas do Sudeste ao Norte e Nordeste.