Quinta fase de buscas das caixas-pretas do voo 447 deve começar até segunda O navio francês Ile de Sein, que faz parte da operação de buscas das caixas-pretas do voo 447 da Air France, deveria sair ainda na noite de ontem do Porto de Dacar, no Senegal, rumo à área onde foram localizados os destroços do avião que caiu no Oceano Atlântico em 2009. A previsão é que a embarcação alcance a área de buscas amanhã ou na segunda-feira, a 1,1 mil quilômetros da costa brasileira.