Quina de São João pode pagar até R$ 80 milhões neste sábado

São Paulo, 17 - O concurso especial Quina de São João, da Caixa Econômica Federal (CEF), pode premiar em até R$ 80 milhões nesta sábado, 23. O sorteio acontece um dia antes da comemoração do Dia de São João.

Até a última quarta-feira, as apostas regulares da Quina foram realizadas normalmente, afirma a Caixa Econômica. No concurso especial de número 2.925 o prêmio não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante.

Já foram arrecadados mais de R$ 5 milhões em apostas. O valor mínimo para concorrer ao prêmio é de R$ 0,75 para um bilhete de cinco números. Para apostar seis números o valor aumenta para R$ 3 e com R$ 7,50 aposta-se com 7 números. São 80 números disponíveis, de acordo com a CEF.

De acordo com o órgão, um em cada 24 milhões de jogadores que apostam 5 números ganha. Quanto mais números forem escolhidos, para a mesma aposta, maiores são as chances.