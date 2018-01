'Quero proteção', diz empresário, após pai ser solto Após a libertação do pai e do irmão, acusados de tramar sua morte, o ganhador da Mega Sena Fábio de Barros teme pela vida e quer proteção policial. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul revogou no fim de semana a prisão do pai, o empresário Francisco Serafim de Barros, que em conluio com o filho Fabiano teria planejado a execução, em busca do prêmio de R$ 28,8 milhões.