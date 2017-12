Quero desistir do curso. Como faço?

1. Tenho de pagar multa se desistir?

A instituição poderá cobrar multa, desde que esse dado esteja no contrato. Conforme o artigo 9.º do Decreto 22.626/33, a multa não poderá exceder 10% do valor proporcional aos meses restantes, tanto em curso semestral quanto anual. O aluno que desistir antes do início do período letivo tem direito à devolução do valor pago na matrícula.

2. Como devo solicitar o cancelamento do curso?

O cancelamento deve ser feito formalmente à instituição de ensino ou de prestação de serviço. Recomenda-se que o pedido seja feito por escrito e o solicitante fique com uma das vias. Se o pedido for feito verbalmente, é recomendado que peça um comprovante para a instituição.

3. E se eu for prejudicado?

Procure o Procon e, em último caso, a Justiça.