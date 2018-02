Quer ver arte? Vá de Metrô

As três primeiras obras a serem expostas pela companhia foram as esculturas Garatuja, de Marcelo Nitsche; uma sem título, de Alfredo Ceschiatti; e um mural de Renina Katz, também sem nome. Permanecem até hoje na movimentada Estação Sé.

De 1978 para cá, o crescimento desse importante acervo - batizado de Projeto Arte no Metrô - ganhou nomes célebres, como Tomie Ohtake (na foto ao lado, ela está na Estação Consolação, na frente de um de seus painéis), Wesley Duke Lee, Claudio Tozzi, Aldemir Martins e muitos outros expoentes da arte contemporânea brasileira.

O catálogo completo das obras do Metrô já podia ser visto no site http://migre.me/daJKN. Desde o mês passado, um guia impresso distribuído gratuitamente nas estações da companhia também traz a relação do acervo artístico da companhia.