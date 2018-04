Quer ter uma adega? Há opções para todos os bolsos

Ambiente com adega criado pela arquiteta Priscila Baliú, na Casa Cor. Foto: Hélvio Romero/AE

Ter um espaço em casa reservado para os vinhos virou uma tendência entre os paulistanos. "E para querer uma área desta nem precisa ser um sommelier", diz a arquiteta Piscila Baliú. "Quase todo cliente, mesmo os que moram em apartamentos pequenos, pedem para incluí-la no projeto."

Há opções para todos os gostos, bolsos e espaços. Até nos projetos feitos sob medida, as adegas climatizadas se transformaram nas grandes vedetes do mercado. E podem ser encontradas em casas de importados ou mesmo em grandes redes de eletrodomésticos.

Há modelos bem econômicos. A menor é a Dynasty, com capacidade para oito garrafas, seis delas colocadas na horizontal. Com bom aproveitamento interno, permite assim que duas garrafas sejam guardadas em pé. É importante pesquisar. Na internet, por exemplo, há promoções que derrubam até pela metade seu preço inicial, de R$ 499.

As tops são as que oferecem três zonas de refrigeração, para vinho branco, tinto e champanhe. É o caso da Tríade, da Art des Caves, com capacidade para 154 garrafas, R$ 15.070.

Com três mil reais a mais, o consumidor consegue fazer um projeto sob medida, igual ao que a arquiteta Priscila preparou para a Casa Cor 2010, para 90 garrafas. "Mas esta adega tem de estar perto de um terraço ou de uma área de serviço para que os compressores possam fazer a troca de ar", avisa Ibrahin Salamon, que montou a adega do sommelier Manuel Beato e a do restaurante Pomodoro.

CV 16

Eletromec, para 15 garrafas todas armazenadas na posição horizontal. Tem comando eletrônico, porta com acabamento em inox, vidro duplo e prateleiras deslizantes. Seu termostato é digital (52 cm x 43 cm x 47 cm) Preço: R$ 1.207

ACD 28

Eletrolux, para 28 garrafas. Tem 2 portas, 2 zonas de temperatura, lâmpadas led que não esquentam e prateleira de inox (84,6 cm x 42,2 cm x 45 cm). Preço: a partir de R$ 1526