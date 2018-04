Quer ir ao teatro de graça? Há 40 mil lugares

Quer ir ao teatro sem pagar nada? De hoje a 6 de junho, 180 peças em cartaz em São Paulo realizam apresentações com entrada gratuita. Para garantir um lugar na plateia de espetáculos como Cats, O Rei e Eu, Hairspray, In on It e A Alma Boa de Setsuan, entre outros, basta retirar as entradas entre hoje e sábado em sete endereços (veja acima).

Esta é a 2.ª edição do evento, batizado de Festa do Teatro. Durante os três dias, serão distribuídos 40 mil ingressos - 30 mil para espetáculos adultos e 10 mil para produções infantis. As montagens para crianças são uma das novidades.

Pluralidade. A lista de peças traz grandes produções, musicais e montagens alternativas. João Leiva, um dos organizadores do evento, afirma que o objetivo é celebrar a pluralidade da produção teatral de São Paulo. "Também queremos colaborar com o processo de formação de plateia. Procuramos levar ao teatro pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, por questões financeiras, e que agora podem descobrir uma atividade muito prazerosa", afirma.

Algumas peças, como a trilogia dos Satyros (A Filosofia da Alcova, Os 120 Dias de Sodoma e Justine) e o premiado A Alma Imoral, que rendeu o prêmio Shell de melhor atriz, estão na programação do evento pela segunda vez. Outras, como Os Homens São de Marte... E é Pra Lá que Eu Vou, Hoje tem Mazzaropi e In on It, vencedor de dois prêmios Shell, são algumas das estreias. Para Stephanie Mayorkis, da T4F, produtora de Cats, é gratificante participar do evento. "O teatro sempre quer que seu público cresça e se renove", diz.

Cada pessoa pode retirar, no máximo, dois ingressos. A programação está no site www.festadoteatro.com.br.

Onde conseguir

TEATRO ADULTO HOJE, AMANHÃ

E SÁBADO, DAS 11H ÀS 14H, NA RUA

CATÃO, 611, E NAS AVENIDAS RENATA, 163, JOÃO DIAS, 822, E DEPUTADO

EMÍLIO CARLOS, 3.641. HOJE, DAS 16H ÀS 19H, NA PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

(TEATRO MUNICIPAL) E NA AVENIDA RANGEL PESTANA, 2.401. AMANHÃ,

DAS 16H ÀS 19H, NO TEATRO MUNICIPAL E NA RUA VERGUEIRO, 1.000

(CENTRO CULTURAL SÃO PAULO).

SÁBADO, DAS 16H ÀS 19H, NO CENTRO CULTURAL SP E NA AVENIDA RANGEL PESTANA, 2.401

TEATRO INFANTIL HOJE, DAS 16H ÀS 20H, NO CENTRO CULTURAL SP.

AMANHÃ, DAS 16H ÀS 20H, NA AVENIDA RANGEL PESTANA, 2.401. SÁBADO, DAS 16H ÀS 20H, NO TEATRO MUNICIPAL