Quer falar com o prefeito? Kassab agora tem Twitter

O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) é o mais recente político a aderir ao Twitter. No fim da tarde de ontem, enviou a primeira mensagem. "Há muito me cobram estar no Twitter. Pois bem, aqui estou. E logo estarei em velocidade de cruzeiro", prometeu o prefeito na conta @gilbertokassab_.

Até as 19 horas, ele havia enviado outras três mensagens e aproveitou para anunciar que a Campus Party de 2012 será em fevereiro no Anhembi. "Sempre que a agenda permitir, espero falar aqui sobre esse universo desafiador, complexo e surpreendente da nossa cidade", disse.

Kassab escreveu as primeiras mensagens enquanto participava da C40, cúpula sobre mudanças climáticas que reúne representantes das 40 maiores cidades do mundo em São Paulo.

O prefeito enviou os recados usando um computador, mas pretende usar também seu celular e um iPad para falar com seguidores no Twitter.

Seguidores. O número de pessoas que seguem Kassab cresceu rápido. Em três horas, já eram 300. E ele seguia apenas uma conta - o Twitter oficial da Prefeitura de São Paulo.

Alguns usuários do site já aproveitavam para mandar recados ao prefeito sobre temas polêmicos. "É agora q vai congestionar tudo por aqui", dizia um deles. "Ei, @gilbertokassab_, vai pegar busão!", escreveu outro. "Por que não apoiou o Morumbi para a Copa de 2014 mesmo sendo são paulino e fazendo várias promessas", questionou um terceiro usuário.

Outros internautas também davam as boas-vindas ao prefeito e aproveitavam para ensiná-lo como usar o site. "Só uma dica @gilbertokassab_ : Twitter não é só propaganda", alertou um twitteiro.