Quer adotar cão ou gato? CCZ tem Ação Animal amanhã

O Ação Animal será realizado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura, em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, celebrado no dia 4.

Segundo a gerente do CCZ, Ana Claudia Furlan Mori, um dos objetivos do evento é promover a adoção dos animais.

Adoção. A Prefeitura abriga hoje 450 cães e gatos, vacinados, vermifugados e esterilizados. A taxa de adoção é de R$ 15,25 - o valor inclui a emissão do Registro Geral Animal (RGA), documento oficial dos bichos.

Quem quiser levar seu animal ao evento só para conseguir o documento deve levar CPF e RG e pagar R$ 4,25.

O número do RGA e o nome do dono são armazenados no microchip, que no evento será aplicado gratuitamente sob a pele dos bichos. Quando o animal perdido é levado por equipes da Prefeitura ao CCZ, é possível saber quem é o proprietário.

Quem quiser adotar um animal receberá orientações e dicas de acordo com seu perfil.

A organização do evento chama de "test dog" o passeio que os interessados em adotar podem fazer com o animal nas dependências do evento. É a mesma ideia do test drive, feito antes da compra de um carro. Os animais disponíveis para adoção também vão participar de um desfile e haverá demonstração de adestramento.

De acordo com Ana Claudia, vários preconceitos envolvem a adoção de animais. Os mais velhos ou com alguma deformidade física, por exemplo, são preteridos. "Uma pessoa idosa, porém, pode ter dificuldades com um filhote, geralmente mais agitado", explica.

No local também será iniciada uma campanha de adoção e posse consciente para cães de raças de grande porte, como rottweilers, pastores alemães e dobermanns.

Visita. Os interessados terão informações sobre cuidados e, dependendo do animal, receberão visita em casa de um agente do CCZ, que checará se o espaço é adequado e oferece segurança para família, vizinhos e quem passa na rua.

Outro destaque do Ação Animal será o Espaço Criança, com atividades como pintura facial, escultura em balões, origami e exibição da peça As Aventuras do Cão Tobi e da Gata Mimi.

O visitante poderá ainda jogar o game The Sims 3 Pets, patrocinador do evento que permite aos usuários cuidar de um animal virtual.