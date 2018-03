Quem saiu e quem ficou enfrentou fila

Tempo seco e garantia de sol no litoral e uma programação cultural repleta de atrações de peso para quem ficou na cidade. Não faltaram atrativos para o paulistano que ficou na capital ou para aquele que decidiu viajar. Mas mesmo quem resolveu conferir a agenda cultural em São Paulo teve de encarar uma velha conhecida: as filas intermináveis.

A fila mais longa teve 32 quilômetros de extensão. Foi o congestionamento registrado na Rodovia dos Imigrantes ontem, entre 14h e 15h. A fila de carros começava ainda na capital, no km 12 da rodovia, e chegava até o km 65. A opção pela Rodovia Anchieta não livrou o motorista do congestionamento: 18 quilômetros de carros parados às 13 horas. A viagem até a Baixada Santista, que demora 50 minutos, durou até 4 horas ontem.

Mas o volume de carros que desceu a serra ontem, apesar do trânsito, ficou abaixo do que a concessionária Ecovias esperava. A empresa informou estar preparada para receber 365 mil veículos durante o feriado. Até o começo da noite de ontem, esse total era de 221 mil carros.

A viagem para o interior do Estado também foi movimentada. A concessionária ViaOeste, responsável pelas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, registrou 24 quilômetros de lentidão na Castelo às 14h30. Às 17 horas, porém, esse número já havia sido reduzido para 7 quilômetros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A situação foi parecida na Rodovia dos Bandeirantes. O congestionamento ficou restrito à saída da capital. Foram 10 quilômetros de filas. Depois do trecho até Jundiaí, entretanto, a pista sentido interior fluiu.

Já quem foi para o Vale do Paraíba ou para o Rio pela Rodovia Presidente Dutra precisou de mais paciência. A concessionária NovaDutra contou 29 quilômetros de lentidão. A Rodovia Ayrton Senna era a única que, na hora do almoço, não tinha congestionamento.

Volta. Nenhuma concessionária prevê trânsito intenso nas rodovias hoje. A expectativa é que o turista retorne só amanhã, especialmente à tarde.

A Ecovias vai manter a Operação Descida hoje (com as duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes operando no sentido litoral) apenas até o meio-dia. Depois desse horário, volta a fazer a operação normal (com uma pista para cada sentido nas duas estradas) até as 15 horas.

A Operação Subida começa às 16 horas hoje e vai continuar até o começo da madrugada. Amanhã, a operação terá início às 8 horas e segue, sem interrupção, até as 2 horas da segunda-feira.

No Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, o trânsito também deve ficar bom hoje, segundo a projeção da concessionária ViaOeste, com volume maior de carros apenas amanhã, entre 16h e 22h.