Quem quer confete?

Carnaval é a melhor época do ano para receber faixa condecorativa

Você, que nunca recebeu uma comenda, a hora é essa. Nos dias que antecedem o carnaval, há farta distribuição de faixas e outorgas. Entre outros, são eleitos rainhas da cidade, da bateria, do clube, rainha trans; Rei Momo e do bloco; musas da escola, de Ipanema, do camarote; princesas e cidadãos do samba em geral.

Segundo o embaixador do samba Gabriel Martins, de 63 anos, o Gabi, agora também cidadão do samba, é preciso ter currículo para ser "agraciado". "Estou há 35 anos no samba", afirma.

A "eterna musa" da Nenê de Vila Matilde, escola da zona leste de São Paulo, Virgínia Ferreira, de 39 anos, conta que já foi eleita rainha da bateria e "garota bumbum de prata".

"Eles levam em conta todos os méritos da pessoa", explica ela, toda simpática.

QUATRO PERGUNTAS PARA...

JORGE FREITAS, CARNAVALESCO DA ROSAS DE OURO, CAMPEÃ DE 2010

1. Quando a escola vence, o carnavalesco ganha algum bônus?

Eu recebo entre 20% e 30% a mais. Está no meu contrato.

2. Já ganhou em São Paulo e no Rio. Lá é mais difícil?

No Rio a verba é maior, em torno de R$ 5 milhões (contra R$ 2,5 milhões da Rosas), mas depende muito da escola, da integração entre os componentes.

3. Por que os sambas são tão parecidos?

Até que hoje melhorou, pois a temática não é só regionalista ou nacionalista. O nosso é bem abstrato.

4. É contra a nudez no carnaval?

Não gosto de "desfantasiar" as mulheres. Carnaval é imaginação. Mas tem umas que, em si, são esculturas. Aí, a gente deixa mais à vontade.

DAS ANTIGAS

Janis no carnaval

Em 1970, Janis Joplin trocou o biquíni na piscina do Copacabana Palace, xingou um garçom e agrediu um fotógrafo. Foi o acontecimento do verão carioca.