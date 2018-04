Quem quer confete?

Entre as celebridades, Ana Maria Braga leva a nota mais baixa na aula de samba

Entre as alunas famosas da professora de samba Gisele Alves, de 41 anos, 18 de experiência, Ana Maria Braga é o chamado caso perdido. "Tem gente que demora mesmo para aprender", alivia a professora, que cobra R$ 80 a hora. Solange Frazão é a 2.ª pior, empatada com Luciana Gimenez. Colega de Gisele, o mestre Carlos de Oliveira, o Carlinhos, de 28 anos, passista de ouro do Peruche, dá o troféu perna de pau para a ajudante de palco de Silvio Santos Danielle França. Ela é seguida de perto pela modelo "bumbum medalha de ouro" da revista Sexy Adriana Ferrari e por Caroline Bittencourt. "A Carol não tem gingado de sambista, mas caminha com elegância", diz Carlinhos, arrasando no jogo de cintura.

NA RUA

Famosos puxam bloco

Marisa Orth, Pitty e Simoninha estão entre os puxadores do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que sai hoje. A concentração é às 14h, na frente do Sonique (www.soniquebar.com.br), na Bela Cintra.

Xuxa e Pelé:

Os dois começaram a namorar há 30 anos, em um baile pré-carnavalesco na boate Regine"s. O jogador de futebol tinha 40 anos; a apresentadora, 18.